Андрей Канчельскис: "Отставка Венгера была ожидаема"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в интервью "СЭ" отметил, что уход Арсена Венгера из "Арсенала" был ожидаем из-за последних результатов команды. Французский специалист, который возглавлял "канониров" с 1996 года, покинет команду после этого сезона.

- Учитывая последние результаты "Арсенала", отставка Венгера была ожидаема?

- Думаю, да. Арсен проделал огромную работу в клубе, выигрывал чемпионат и кубки, практически все время держал команду в большой четверке премьер-лиги, выводил ее в финал Лиги чемпионов. В последние годы с попаданием в этот турнир и результатами в АПЛ у "Арсенала" возникали проблемы, прессинг со стороны болельщиков и прессы нарастал, и Венгер, наверное, решил сменить обстановку, отдохнуть или вообще завершить карьеру тренера.

- Справедлива ли критика Венгера со стороны фанатов, учитывая, сколько он сделал для клуба за 22 года?

- Люди всегда хотят побед во всех турнирах, это их каприз. Я думаю, что все познается в сравнении. Сейчас посмотрим, кто придет на смену Венгеру, какие результаты будет давать этот человек. К будущему главному тренеру "Арсенала" будут очень высокие требования, если у него где-то не пойдет на старте, то фанаты заговорят: "А вот при Венгере было лучше!". Впрочем, не думаю, что абсолютно все поклонники "канониров" категорично за уход Венгера из команды. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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