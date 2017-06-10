Андрей Канчельскис: "Головину не надо соглашаться на аренду, нужно пробовать силы в основном составе "Арсенала"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в интервью "СЭ" подчеркнул, что у хавбека ЦСКА Александра Головина есть большие шансы закрепиться и играть в основном составе "Арсенала". Он также добавил, что если игрок будет рассматривать вариант с арендой, то ему лучше идти в армейский клуб, а не в "Халл Сити".

– Сколько времени потребуется на адаптацию в английской премьер-лиге? – вопрос Канчельскису.

– На футбольном поле он разберется, это не проблема. Там не нужно больших языковых знаний. Стоит меньше общаться с переводчиком, больше быть в команде, разговаривать с футболистами и простыми людьми.

В "Арсенале" ему будет легче. Там Глеб заиграл, Аршавин поначалу хорошо себя проявлял и полгода здорово выступал. Не нужно думать, что Головин будет просиживать место на скамейке. Уверен, что у него есть очень большие шансы закрепиться и играть в основном составе "Арсенала".

– Говорят, большая вероятность, что Головин сразу после перехода в "Арсенал" уйдет в аренду. Называются клубы – "Халл Сити", который возглавил Леонид Слуцкий, и ЦСКА. Куда ему лучше пойти?

– Если выбор встанет между этими двумя командами, то, конечно, ЦСКА. Клуб играет в Лиге чемпионов и его уровень выше, чем у "Халл Сити". Но считаю, что ему не надо соглашаться на аренду. Нужно идти и пробовать свои силы в основном составе "Арсенала".

– Головину нужна игровая практика, а в команде Слуцкого она почти наверняка будет.

– Скоро у "Арсенала" начнется предсезонная подготовка. И за два – три месяца Головин мог бы спокойно адаптироваться. "Халл Сити" – это не "Арсенал". Тут другой уровень и подбор игроков. В чемпион-лиге не все так просто. Там силовой английский футбол. Он очень простой: борьба, передачи, навесы. Но страшный футбол. Жесткий и трудный дивизион. Головин может там даже потеряться, а не прогрессировать. Не факт, что он приспособится. А в выступлении в премьер-лиге я не вижу проблем для Александра. Главное, чтоб он там играл. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)