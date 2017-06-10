Андрей Канчельскис: "Головину надо быстро собирать вещи и бежать в "Арсенал"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в интервью "СЭ" отметил, что хавбек ЦСКА Александр Головин должен использовать шанс уехать в "Арсенал". Он также добавил, что вряд ли главный тренер "канониров" Арсен Венгер стал бы покупать игрока, чтобы посадить на скамейку.
– Головин близок к переходу в "Арсенал". Сможет ли он сразу там заиграть? – вопрос Канчельскису.
– Считаю, ему надо бегом бежать в "Арсенал". Быстро собирать вещи – и бежать. Чем быстрее уедет, тем лучше для него и для сборной. Вы же видите, что футбол у нас деградирует. В Англии игрок будет прогрессировать.
– Сможет ли он пробиться в основу "Арсенала"?
– А для чего он тогда играет в футбол с детства? Надо использовать свои шансы, доказывать. Если приглашают, то, наверное, не пассажиром. Значит, есть какие-то планы на Головина. Не думаю, что Арсен Венгер стал бы покупать игрока, чтоб посадить его на скамейку.
– Головин всего полтора года играет на взрослом уровне. Это достаточный срок?
– Теперь станет делать это постоянно. В премьер-лиге лучший в мире футбол. Много борьбы и столкновений. Головин там закалится. А в России Александр может начать деградировать, и года через два не будет показывать нынешний уровень. Кому он тогда окажется нужен? Этот шанс уехать Головину просто необходимо использовать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Полностью интервью Андрея Канчельскиса // Разрешат ли Головину играть за "Арсенал"? Объясняем // Головин и "Арсенал": Саша, решайся
Bibigon2000
Спринт Где Головин из средненького чемпионата России и где лондонский "Арсенал" из самого сильного чемпионата на планете Земля.....----------------------------------да ты что? самый сильный чемпионат? в англии? может таки самый распиаренный и самый бестолковый? и да,где лондонский арсенал?наверное навыигрывал еврокубков кучу,да?побольше,чем ЦСКА? или сборная англии титулов и званий имеет больше,чем Российская? офигуеть....
21:08
inspire
Не думаю, что Арсен Венгер стал бы покупать игрока, чтоб посадить его на скамейку. ================== потому что мыслишь критериями своего времени ... для современного футбола и уж тем более английского, купить недорого, молодого и перспективного и сдать на год в аренду это норма ...
20:59
Спринт
Где Головин из средненького чемпионата России и где лондонский "Арсенал" из самого сильного чемпионата на планете Земля. Вещи и уровни не соизмеримые и не сопоставляемые. Головин это максимум чемпионат Нидерландов. Но там платить будут в 5 раз меньше.
20:47