Андрей Канчельскис: "Головину надо быстро собирать вещи и бежать в "Арсенал"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в интервью "СЭ" отметил, что хавбек ЦСКА Александр Головин должен использовать шанс уехать в "Арсенал". Он также добавил, что вряд ли главный тренер "канониров" Арсен Венгер стал бы покупать игрока, чтобы посадить на скамейку.

– Головин близок к переходу в "Арсенал". Сможет ли он сразу там заиграть? – вопрос Канчельскису.

– Считаю, ему надо бегом бежать в "Арсенал". Быстро собирать вещи – и бежать. Чем быстрее уедет, тем лучше для него и для сборной. Вы же видите, что футбол у нас деградирует. В Англии игрок будет прогрессировать.

– Сможет ли он пробиться в основу "Арсенала"?

– А для чего он тогда играет в футбол с детства? Надо использовать свои шансы, доказывать. Если приглашают, то, наверное, не пассажиром. Значит, есть какие-то планы на Головина. Не думаю, что Арсен Венгер стал бы покупать игрока, чтоб посадить его на скамейку.

– Головин всего полтора года играет на взрослом уровне. Это достаточный срок?

– Теперь станет делать это постоянно. В премьер-лиге лучший в мире футбол. Много борьбы и столкновений. Головин там закалится. А в России Александр может начать деградировать, и года через два не будет показывать нынешний уровень. Кому он тогда окажется нужен? Этот шанс уехать Головину просто необходимо использовать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Полностью интервью Андрея Канчельскиса // Разрешат ли Головину играть за "Арсенал"? Объясняем // Головин и "Арсенал": Саша, решайся