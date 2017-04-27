Андрей Канчельскис: "Де Хеа - второй после Шмайхеля"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис назвал вратаря Давида де Хеа одним из лучших вратарей в истории клуба. Однако, по словам россиянина, лучшим он считает Петера Шмайхеля.

– После Петера Шмайхеля Давид де Хеа - лучший вратарь "Манчестер Юнайтед" в истории, – цитирует Канчельскиса talkSPORT. – Но первый все-таки Шмайхель. Де Хеа – номер два. Он один из лучших в клубе за все время. Если он уйдет, то у "МЮ" будут большие-большие проблемы. Безусловно, он – отличный голкипер и играет просто огромную роль для защиты и команды в целом.