Андрей Аршавин: "Полностью ли реализовал себя в Англии? Если бы у меня было чего-то больше - я бы как-то лучше себя проявил"

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин отметил, что в период выступлений за "Арсенал" профессионально относился и к футболу, и к своему клубу, сообщает Газета.ru. Россиянин отметил, что ему следовало как можно раньше переходить в команду чемпионата Англии.

– Вы забивали важнейшие голы за "Арсенал", оформляли покер "Ливерпулю" на "Энфилд Роуд". Но полностью ли реализовались в Англии?

– Не знаю, насколько мой потенциал богатый. Но если бы у меня было чего-то больше, значит, я бы как-то лучше себя проявил. Я не хочу ни на что жаловаться. То, что я мог, я показывал, старался. Могу сказать, что я профессионально относился к футболу, "Арсеналу" и так далее на протяжении всего времени выступления в Англии. Ко мне не было с этой стороны никаких претензий. Хотел бы я сыграть лучше? Конечно. Мог ли? Этого никто не знает.

В последние две-три недели, пока находился в Питере, смотрел много английского футбола. Считаю, надо было перебираться на Туманный Альбион как можно раньше.