Андрей Аршавин: "Мой покер похоронил надежды "Ливерпуля" на чемпионство"

Бывший полузащитник "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за "Кайрат", рассказал про знаменитый покер в ворота "Ливерпуля" (4:4) в матче чемпионата Англии-2008/09. По его словам, это была обычная встреча.

– Специально матч против "Ливерпуля" не вспоминаю. Иногда, может, и приходят эти мысли. Бывает, кто-то меня спрашивает или расспрашивает об этом матче, – отметил Аршавин в интервью телеканалу "Катунь 24". – Тогда мы готовились к игре как обычно. Мы хотели победить. "Ливерпуль" боролся за первое место. Эта ничья похоронила их надежды в борьбе с "Манчестер Юнайтед". В целом это был обычный матч. Просто так получилось, что все мои удары летели в створ ворот. Вратарь не мог их отбить.

Если честно, не знаю, что сказал Венгер после матча. Он меня похвалил? Думаю, он это делал не только после этой игры. Я был горд собой. Я в Англии представлял свою страну. Там люди узнали, что в России тоже умеют играть в футбол. После этого хотя бы на какой-то промежуток времени на нашу страну обратили внимание.