Андреас Перейра: "Моуринью создает великую команду"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра рад подписанию нового контракта с манкунианцами. Хавбек, перешедший в "Валенсию" на правах аренды, надеется скорее вернуться в клуб из Манчестера.

– Рад продлению контракта с этим прекрасным клубом. Моуринью создает великую команду, к которой я хочу скорее присоединиться, – приводит пресс-служба манкунианцев слова Перейры. – Я продолжу развиваться в "Валенсии", надеясь на то, что получу много игрового времени. Я хотел бы поблагодарить главного тренера за помощь, а также руководство за веру в меня.