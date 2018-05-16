Андреас Кристенсен: "Кубок Англии может стать первым трофеем, который завоюю в качестве игрока основы "Челси"

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен надеется на победу в финале Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед"​. Матч состоится на "Уэмбли" в субботу, 19 мая.

– Я был в "Челси", когда мы стали чемпионами и выиграли Кубок лиги в 2015 году, но в этот раз я чувствую себя уже частью команды, полноценным ее членом, потому что я играл регулярно, – цитирует пресс-служба клуба Кристенсена. – Я и тогда был в команде, потому что тренировался с ребятами, но когда ты не играешь, все совсем иначе. Тогда, будучи молодым игроком, я провел только несколько встреч, так что это может быть мой первый трофей, который завоюю в качестве игрока основы.