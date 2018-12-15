Андреас Гранквист: "Не думаю, что перейду в "МЮ"

Защитник "Хельсингборга" Андреас Гранквист заявил, что, скорее всего, не перейдет в "Манчестер Юнайтед". Ранее сообщалось, что интерес к 33-летнему шведу лично проявлял главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

- С уверенностью в 99,9 % я могу уничтожить спекуляции здесь и сейчас, - сказал Гранквист в интервью Fotboll Direkt. - Это было бы довольно сенсационно, но я не думаю, что это произойдет. Кроме того, я не знаю, хочу ли этого перехода. Я хочу играть за "Хельсингборг".

Напомним, Гранквист выступал за "Краснодар" с 2013 по 2018 год.

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