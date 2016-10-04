Андре Виллаш-Боаш: "Я слишком рано возглавил "Челси"

Экс-тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш рассказал о допущенных оценках в период работы в "Челси". Португалец возглавил лондонцев летом 2011 года, но весной 2012-го был отправлен в отставку. Спустя несколько месяцев "синие" выиграли Лигу чемпионов.

– Я слишком рано возглавил "Челси", – цитирует Aspire4Sport Виллаш-Боаш. – В то время меня нельзя было назвать гибким тренером, опыта, все-таки, не хватало. Я был общительным, но не гибким в своем подходе к работе. В "Тоттенхэме" же я начал меняться.

В профессиональном футболе необходимо каждый день жить своей работой. Главная цель – высокая производительность всего коллектива, но за все отвечает только главный тренер. Ты не можешь нравиться каждому из своих подопечных. В "Челси" фактор дружного коллектива был крайне важным, а я слишком серьезно придерживался своих методик.