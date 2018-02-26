Андре Виллаш-Боаш: "Кейну стоит уйти из "Тоттенхэма", если он голоден до трофеев"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Андре Виллаш-Боаш считает, что нападающий Харри Кейн может остаться в команде еще на один или два сезона. Португальский специалист отметил, что если форварду нужны стабильность и признание, он может остаться в составе "шпор".

- В случае с "Тоттенхэмом" многое зависит от амбиций Харри и того, каким он видит свое будущее, - цитирует Sky Sports Виллаш-Боаша. - Если он голоден до трофеев и славы, ему стоит уйти. Если ему нажны стабильность и признание - остаться.

Сейчас "Тоттенхэм" становится большим клубом – у него появится новый стадион, инфраструктура и база. Команда развивается под руководством хорошего тренерского штаба. Но клубу не хватает зала с трофеями. Мне кажется, один или два года в "Тоттенхэме" ничего не испортят Кейну. Потом он сможет посмотреть, как развивается клуб.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Кейну со стороны "Реала" и "Ювентуса". Мадридцы готовы предложить за форварда 200 миллионов евро, туринцы - 250 миллионов евро.

В воскресенье, 25 февраля, в матче против "Кристал Пэлас" (1:0) Кейн забил 150-й мяч за "Тоттенхэм", а также повторил личный рекорд результативности за сезон (к февралю в сезоне-2017/18 на его счету 35 голов, столько же у него было за полный сезон-2016/17).