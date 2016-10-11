18:57 | ФУТБОЛ — Англия

Андре Уисдом: "Я не говорил с Клоппом о переходе в "Зальцбург" - мне не нужны няньки"

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Защитник "Ливерпуля" Андре Уисдом, перебравшийся на правах аренды в "Зальцбург", заявил, что не обсуждал свой уход из команды с главным тренером Юргеном Клоппом. По мнению игрока, он сам знает, когда нужно менять обстановку. В прошлом сезоне 23-летний Уисдом был арендован "Норвичем".

- Я не говорил с Клоппом о переходе в "Зальцбург", - цитирует The Set Pieces Уисдома. - Мне не нужны услуги няньки или опекуна. Я уже не молодой игрок и понимаю, когда стоит сменить обстановку. У Клоппа есть много игроков, и "Ливерпуль" будет иметь великий сезон.

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