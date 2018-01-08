Андре Силва может перейти в "Эвертон"

"Эвертон" проявляет интерес к нападающему "Милана" Андре Силве, сообщает Quotidiano Sportivo. По информации источника, итальянский клуб может согласиться на продажу 22-летнего португальца за 40 миллионов евро, что на 2 миллиона евро больше, чем "россонери" заплатили за форварда летом 2017 года.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Милан" может отдать Силву в аренду. Руководство клуба недовольно выступлениями нападающего, который в этом сезоне принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забив 8 мячей (все - в Лиге Европы).

Отметим, что в зимнее трансферное окно английский клуб уже укрепил свое нападение, подписав контракт с форвардом "Бешикташа" Дженком Тосуном. После этого трансфера в заявке "ирисок" на сезон-2017/18 значатся 11 игроков группы атаки.