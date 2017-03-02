Андре Раноккиа: "Если бы я знал, что в Англии так здорово, то не ждал бы 29 лет для переезда сюда"

Защитник "Интера" Андреа Раноккиа, во второй части сезона выступающий на правах аренды за "Халл Сити", изъявил желание остаться в английском клубе. Напомним, что в зимнее трансферное окно интерес к футболисту проявлял "Зенит". Согласно итальянским СМИ, питерцы были готовы включить в сделку по Раноккиа защитника Доменико Кришито. Позже появилась информация о том, что футболист "Интера" отказался от сделки с питерцами.

– Я чувствую себя просто фантастически, – цитирует клубная пресс-служба Раноккиа. – Если бы я знал, что все будет так здорово, то не ждал бы 29 лет для переезда в Англию. Здесь блестящие стадионы, болельщики, и я бы хотел остаться здесь и на следующий год. У меня никогда и ни с кем не было проблем в "Интере", но я принял решение, что в 29 лет мне нужно новое испытание и новый опыт.