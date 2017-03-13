Андерс Свенссон: "Иногда Ибрагимович вел себя, как идиот"

Бывший партнер нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича по сборной Швеции Андерс Свенссон отметил, что знаменитый форвард порой вел себя очень неоднозначно. По его словам, Ибрагимович пытался сломать молодых игроков.

– Ибрагимович мог быть очень доброжелательным, а через секунду вести себя, как идиот, – цитирует Свенссона sport.es. – Иногда он просто ужасно относился к партнерам. Ты начинаешь задаваться вопросом: "Что произолшло?". Возможно, так он проверяет новичков. Хочет сломать их, чтобы посмотреть, на что они способны. Я не сторонник такого поведения. Однако между нами ничего такого не происходило. К более старшим игрокам он проявлял определенное уважение.