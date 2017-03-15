Андерс Свенссон: "Ибрагимович может быть приятным парнем, но через секунду стать полным идиотом"

Бывший полузащитник сборной Швеции Андерс Свенссон отметил, что экс-нападающий национальной команды Златан Ибрагимович жестко вел себя в отношении молодых футболистов. Свенссон подчеркнул, что между ним и форвардом "Манчестер Юнайтед" никогда не было проблем.

– Златан может быть приятным парнем, но через секунду стать полным идиотом, – цитирует The Sun Свенссона. – Время от времени он плохо вел себя в отношении молодых футболистов. Думаю, таким образом, он испытывал новичков. Он хотел унизить их, чтобы потом посмотреть, как они будут с этим справляться. Но лично я не верю в такую систему отношений. Между мной и Ибрагимовичем никогда не было проблем, поскольку он испытывал уважение к тем, кто старше по возрасту.