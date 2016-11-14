Андер Эррера: "Вернулся в сборную Испании благодаря Моуринью"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера подчеркнул, что манкунианцы наслаждаются тренировками под руководством Жозе Моуринью. По словам испанца, команда уважает специалиста, который всегда честен с игроками.

- Моуринью - честный человек. Игроки всегда понимают, если тренер чего-то недоговаривает, - приводит The Guardian слова Эрреры. - Он же говорит то, что думает, нравится нам это или нет. Команда наслаждается каждым днем под его руководством.

В "Манчестер Юнайтед" очень динамичные тренировки. Занятия никогда не длятся чересчур долго. Моуринью всегда понимает, что нужно футболисту, даже после нескольких минут беседы. Я вернулся в сборную Испании благодаря тому, что он нашел для меня новую роль.