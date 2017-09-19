Андер Эррера: "Реал" каждое лето говорит о де Хеа, потому что это лучший голкипер планеты"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера назвал своего одноклубника и соотечественника Давида де Хеа лучшим вратарем мира. Хавбек подчеркнул, что голкипер хочет стать легендой "красных дьяволов".
– Я уважаю Нойера, Буффона, тер Штегена, но прямо сейчас де Хеа – номер один на планете, – цитирует Goal.com Эрреру. – Он хочет стать легендой клуба, и Давид является крайне важным игроком для команды. В Испании про таких людей говорят, что у них талант от бога. Давид, как говорится, делает разницу, заставляет нападающих бояться себя.
Сейчас де Хеа действительно счастлив, потому что "МЮ" претендует на победы во всех турнирах. "Реал" говорит о нем каждое лето, поскольку он лучший голкипер планеты. И я не думаю, что по уровню мы далеки от мадридцев.
- Реал (Футбол)
- Манчестер Юнайтед
- Мануэль Нойер
- Джанлуиджи Буффон
- Давид Де Хеа
- Марк-Андре тер Штеген
- Андер Эррера
ЗЮК
Первая тройка регулярно косячит,Буффон крут,но лучшие годы позади.Нойер и Де Хеа-лучшие,но испанец немного лучше.
09:45
Vamphyri
Гонево) Де Хеа - элитный великолепный кипер первого эшелона, наряду с Куртуа, Ллорисом, Чехом, Нойером. Однако король - все равно Буффон. И будет королем, пока не уйдет на пенсию.
09:20