Андер Эррера: "МЮ" прогрессирует вместе с Моуринью

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера считает, что под руководством главного тренера Жозе Моуринью команда добилась прогресса.

- Думаю, мы на правильном пути, - цитирует футболиста The Telegraph. - Если посмотреть на ситуацию в целом, то два года назад мы были пятыми в чемпионате и выиграли Кубок Англии. В прошлом сезоне мы выиграли три трофея (Лигу Европы, Кубок лиги и Суперкубок Англии) и заняли шестое место. В этом сезоне мы на втором месте, и можем выиграть Кубок Англии. Мы должны добиваться большего, но я не могу сказать, что у нас регресс. После ухода сэра Алекса у нас было несколько лет переходного периода, и я думаю, что под руководством нового тренера клуб прогрессирует.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию финального матча Кубка Англии "Челси" - "Манчестер Юнайтед". Он пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и начнется в 19.15 по Москве.