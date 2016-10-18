Андер Эррера: "МЮ" может гордиться игрой с "Ливерпулем"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера после ничьей с "Ливерпулем" (0:0) в матче 8-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда может гордиться своей игрой. По словам Эрреры, "МЮ" будет бороться за самые высокие места.

– Мы просто пытались выиграть каждое единоборство, каждый мяч, – приводит BBC слова Эрреры. – Знали, что это будет отличный матч.

Мы можем гордиться. "Манчестер" хотел победить, но, думаю, мы показали, что "МЮ" – отличная команда, мы будем вести борьбу за все титулы, я горжусь каждым своим партнером по команде.