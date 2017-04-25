Андер Эррера: "Матч с "Манчестер Сити" - игра сезона для "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера назвал главным матчем сезона встречу 34-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити". Команды в турнирной таблице сейчас разделяет всего одно очко.

- Это будет главный матч сезона, - цитирует пресс-служба клуба Эрреру. - Мы отстаем от "Сити" на одно очко, и если победим, у нас будет шанс финишировать в первой четверке, но если они победят, то нам будет очень сложно. Я не знаю выражение "победитель получает все", но это будет важнейшая игра. Уважаем соперника, но мы делаем много хорошего, поэтому нужно показать это в четверг.

Матч "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" состоится в четверг, 27 апреля, начало - в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.