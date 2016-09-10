Андер Эррера: "Манчестер Сити" тоже будет терять очки"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера выразил разочарование поражением от "Манчестер Сити" (1:2) в матче 4-го тура премьер-лиги. При этом он подчеркнул, что вся борьба за чемпионство впереди.

– Мы разочарованы сейчас, – цитирует ВВС Эрреру. – Конечно, расстраивает поражение в дерби перед своими болельщиками. Это болезненно. Нужно проанализировать игру. Это первый матч, в котором мы сыграли не лучшим образом. Но необходимо отметить и положительные моменты. Настрой и боевой дух во втором тайме были фантастическими. "Сити" тоже будет терять очки. Мы уступаем три балла лидеру и все еще хотим стать чемпионами. Этот матч мы начали не лучшим образом, проигрывали в каждом единоборстве. Нужно изучить причины произошедшего. При этом было четыре или пять моментов, когда мы могли перевернуть игру.