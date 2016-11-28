Андер Эррера: "Игроки "Манчестер Юнайтед" не понимают, что еще делать, чтобы побеждать"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера выразил мнение, что "Вест Хэму" повезло свести матч 13-го тура чемпионата Англии к ничьей (1:1). По его словам, подопечные Жозе Моуринью не понимают, что еще им необходимо сделать на поле, чтобы добиваться побед.

- Вратарь нашего соперника снова стал лучшим игроком, как в матчах против "Стоука", Бернли" и "Арсенала", - приводит BBC слова Эрреры. - Мы не можем понять, что еще нужно делать, чтобы добиться победы. "Манчестер Юнайтед" владел мячом. Я не знаю, что нужно делать. В каждой встрече все по-другому.

"Вест Хэму" удалось забить после удачного стечения обстоятельств. Игра полностью находилась под нашим контролем. Такое с нами случалось и ранее, но мы не были так хороши.