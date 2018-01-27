Андер Эррера: "Алексис Санчес может играть повсюду, он фантастический"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера после выхода в 1/8 финала Кубка Англии похвалил новичка команды Алексиса Санчеса. В пятницу "МЮ" разгромил "Йовил Таун" (4:0), а чилиец отметился голевой передачей.

- Нам пришлось очень постараться, здесь было нелегко играть, - цитирует BBC Эрреру. - Страсть, которую показал соперник в каждом единобостве за мяч, сделала игру сложной, но мы восприняли это очень серьезно. Алексис Санчес может играть повсюду, он фантастический. Отношение, которое он показывает, поражает, он борется за каждый мяч. Он звезда, и это потрясающе, что он с нами.