Анчелотти хочет продолжить карьеру в Англии

Уволенный с поста главного тренера "Баварии" Карло Анчелотти хочет вернуться в Англию, сообщает The Telegraph. 58-летний специалист был отправлен в отставку после поражения со счетом 0:3 от "ПСЖ" в матче Лиги чемпионов и неудачного старта в бундеслиге.

По данным источника, интерес к Анчелотти проявляет "Милан", однако сам специалист хотел бы перебраться в Англию. Ранее им в премьер-лиге интересовался "Вест Хэм". Называется также "Арсенал", однако "канониры" продлили контракт с Арсеном Венгером на два года.