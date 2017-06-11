Анатолий Бышовец: "Халл Сити" Слуцкого по уровню приблизительно равен московскому "Динамо"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец выразил уверенность, что Леонид Слуцкий имеет все шансы, чтобы в первый же сезон вернуть "Халл Сити" в премьер-лигу. Российский специалист принял англичан этим летом. По мнению Бышовца, "тигров" можно сравнить с московским "Динамо", которое вылетело в прошлом сезоне в ФНЛ и вернулось после годичного отсутствия.

- Ситуация в целом у Слуцкого неплохая, команда будет ведущей в лиге, - сказал Бышовец. - Если сравнивать, то это как наше "Динамо", где нашлись достаточные ресурсы, чтобы после вылета без особых проблем вернуться в премьер-лигу. Уровень "Халл Сити" приблизительно такой же. Слуцкий приходит в хороший момент – есть время на предсезонную подготовку и на трансферы. Нет языкового барьера. В целом, считаю, что проблем быть не должно.

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