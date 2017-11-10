Амеоби включен в Зал славы "Ньюкасла"

Экс-нападающий "Ньюкасла" Шола Амеоби вошел в Зал славы клуба, информирует пресс-служба "сорок". Ранее в него вошли Алан Ширер, Джеки Милберн, сэр Бобби Робсон.

36-летний нигериец выступал за "Ньюкасл" в период с 2000 по 2014 год. Он провел за команду 383 матча, забил 71 гол и сделал 28 результативных передач.

В этом году он заключил контракт с "Ноттс Каунти", который выступает в 4-м дивизионе чемпионата Англии.