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16:28 | Футбол — Англия

Альваро Мората: "Жена хотела выгнать меня из дома из-за незабитого "Арсеналу" пенальти"


Нападающий "Челси" Альваро Мората рассказал о том, что после проигрыша в Суперкубке Англии произошел семейный скандал. "Синие" в основное время сыграли вничью с "Арсеналом" (1:1), однако в серии пенальти уступили сопернику со счетом 4:1. 

- После незабитого пенальти "Арсеналу" я чувствовал себя не очень хорошо, - сказал Мората. - На протяжении следующих дней все было сложно. Жена даже хотела выгнать меня из дома. Но нам нужно сохранять силу духа. Мы демонстрируем хорошие результаты, это главное. Побеждать в Лиге чемпионов – очень важно. Теперь нам предстоит предстоит важнейшая игра в предстоящие выходные.

 
 
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