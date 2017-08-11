Альваро Мората: "Я сыграл за "Челси" 15 минут, а критики уже "убили" меня"

Нападающий Альваро Мората, летом перешедший из "Реала" в "Челси" за 80 миллионов евро, связал повышенное внимание к себе с высокой трансферной стоимостью. По словам самого дорогого в истории испанского футболиста, ажиотаж вокруг него является дополнительной мотивацией.

– Признаю, что сумма очень велика, но я личность – останусь на своем пути, сохраняя спокойствие, – цитирует Marca Морату. – Я принял участие в двух предсезонных матчах. Затем провел 15 минут в официальной игре, где не забил пенальти ("Челси" проиграл "Арсеналу" в матче за Суперкубок Англии. – Прим. "СЭ"), а они уже готовы "убить" меня. Я представляю, что ждет меня впереди.

Это цена за такой крупный трансфер. Эта сумма мотивирует меня, заставляет ежедневно работать изо всех сил. Знаю, что теперь на меня смотрят вдвое больше людей.

Напомним, в сезоне-2016/17 в составе "Реала" Мората принял участие в 43 матчах, забив 20 голов.