Альваро Мората: "Вернуться в "Реал"? Только когда выиграю все с "Челси"

Нападающий "Челси" Альваро Мората, ранее выступавший в составе "Реала", не исключает возможности возвращения в "Королевский клуб". По словам форварда, тяжело отказать команде, если ты являешься ее фанатом.

– Я бы вернулся в "Реал" но только после того, кода выиграю все вместе с "Челси", оставив свой след в клубе, – приводит AS слова Мораты. – Сложно ответить отказу такому клубу, когда ты за него болеешь. Сомневаюсь, что это произойдет, но кто это может знать. Сейчас меня все устраивает.

Сыграть в финале Лиги чемпионов против мадридцев? Я бы хотел этого. А также мне бы хотелось победить. Надеюсь, что мы не встретимся, но я буду готов к этой игре.

Напомним, что Мората – воспитанник "Реала". В 2014 году он был продан в "Ювентус", где отыграл два года, после чего мадридцы вернули форварда. Летом 2017-го он подписал контракт с "Челси".