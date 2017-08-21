Альваро Мората: "Уход из "Реала" поможет мне в сборной Испании"

Нападающий "Челси" Альваро Мората отметил, что уход из "Реала" поможет ему получать вызовы в сборную Испании. Он также добавил, что главный тренер национальной команды Хулен Лопетеги хотел, чтобы у него было больше игровой практики.

– "Реал" в отличной форме, я видел их матчи с "Барселоной" в Суперкубке Испании, – приводит Goal слова Мораты. – Желаю, чтобы они выигрывали все, кроме матчей с "Челси". Конечно, уход из "Реала" поможет мне в сборной Испании. Лопетеги хотел, чтобы у меня было больше игровой практики.

В минувшем сезоне 24-летний испанец выступал за "Реал". В составе мадридцев Мората провел 43 матча во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 5 голевых передач.