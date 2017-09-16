Альваро Мората: "Не нужно притворяться - в конце сезона лучшим форвардом становится тот, кто больше забил"

Нападающий "Челси" Альваро Мората отметил, что для него главная цель – голы. По словам испанца, рассуждения о пользе форварда на поле посредством помощи партнерам являются второстепенными.

– Многие любят говорить, что форвард создает пространство, влияет на матч не только голами, но не нужно притворяться, – цитирует AS Морату. – В конце сезона лучшим нападающим признается тот, кто больше забил. Когда в "Ювентусе" я сто дней не забивал, мне пришлось сменить машину, ботинки, прическу… Я все менял, чтобы положить конец серии неудач.

В "Челси" сразу после приезда понял, какое тут оказывается давление. Моя высокая стоимость создает его.