Альваро Мората может сыграть с "Уотфордом"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заверил, что испанский форвард команды Альваро Мората сможет сыграть в следующем матче с "Уотфордом".

- Мората присоединился к тренировкам в общей группе в пятницу, так что, я думаю, что он будет готов к матчу с "Уотфордом", - приводит слова Сарри сайт goal.com.

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"Челси" уступил в матче 17-го тура АПЛ "Лестеру" со счетом 0:1. На данный момент "синие" занимают четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков, их отставание от идущего первым "Ливерпуля" составляет 9 баллов.

Матч "Уотфорд" - "Челси" пройдет в среду, 26 декабря. Он начнется в 22:30 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.