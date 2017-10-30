Альваро Мората: "Хотел бы вернуться в Италию. Лондон - компромисс с женой"

Нападающий "Челси" Альваро Мората признался, что зря вернулся из "Ювентуса" в "Реал", воспитанником которого он является, в 2016 году. Также форвард отметил, что чемпионат Англии отличается от турниров в Испании и Италии большим акцентом на физическую готовность.

- Я был очень разочарован, когда вернулся в "Реал" - я оказался в исходной точке, - цитирует Gazzetta Dello Sport Морату. - Ко мне все относились, как к ребенку. Было ошибкой возвращаться в Мадрид.

Различия между лигами? В Испании предпочитают технику, в Италии преобладает тактика, но она поддерживается качеством. В Англии основным аспектом является физическая готовность.

Хотел бы я вернуться в Италию? Да, очень! Моя жена хочет жить в Испании, а я - в Италии. Так что Лондон, это компромисс.