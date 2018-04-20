Альваро Мората: "Хочу извиниться за свою реакцию на замену"

Нападающий "Челси" Альваро Мората извинился за свою реакцию на замену в матче 31-го тура чемпионата Англии с "Бернли". По его словам, он был зол на себя.

"Три важных очка для нас. Сегодняшний матч - лучший способ подготовиться к воскресной игре. Хочу извиниться за свою реакцию, когда меня отправили на скамейку запасных. Когда я потерплю неудачу, я очень злюсь на себя", - написал Мората в Твиттере.