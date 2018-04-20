Альваро Мората: "Хочу извиниться за свою реакцию на замену"

Нападающий "Челси" Альваро Мората извинился за свою реакцию на замену в матче 31-го тура чемпионата Англии с "Бернли". По его словам, он был зол на себя.
"Три важных очка для нас. Сегодняшний матч - лучший способ подготовиться к воскресной игре. Хочу извиниться за свою реакцию, когда меня отправили на скамейку запасных. Когда я потерплю неудачу, я очень злюсь на себя", - написал Мората в Твиттере.
Three important points for us. The best way to get ready for Sunday’s game was winning today. I want to apologize for my reaction when I was sent to the bench, when I fail I get really angry with myself. pic.twitter.com/Vxg4eC7X3Q– Álvaro Morata (@AlvaroMorata) 19 апреля 2018 г.