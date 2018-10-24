Алонсо продлил контракт с "Челси" до 2023 года

Защитник "Челси" Маркос Алонсо продлил контракт с лондонским клубом до 2023 года. Ранее сообщалось, что 27-летним испанцем активно интересуется "Реал".

Детали сделки футболиста с клубом не сообщаются.

- Я так счастлив остаться здесь и продолжать играть за одну из лучших команд в мире. Это были очень хорошие два сезона и я с нетерпением смотрю вперед, - приводит пресс-служба клуба слова Алонсо.

Алонсо выступает за "Челси" с 2016 года. В текущем сезоне он провел 9 матчей в составе "синих", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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