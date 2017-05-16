Алли не исключил возможности ухода из "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли не уверен, что в следующем сезоне он будет играть за лондонскую команду. 21-летний игрок сборной Англии отметил, что существует не так много клубов, в которых атмосфера была бы лучше, чем в "Тоттенхэме".

– Нельзя точно сказать, что будет в будущем, – приводит Sky Sports слова англичанина. – Для меня важно получать удовольствие от игры за команду, будь это "Тоттенхэм" или любой другой клуб. Я все время думаю о том, где мне будет лучше. Сейчас меня все устраивает, ведь "Тоттенхэм" – это фантастический клуб. Мы все хотим добиться успеха, у нас отличный тренер. В мире существует не так много команд, в которых атмосфера была бы лучше.

В текущем чемпионате Англии Алли, контракт которого с "Тоттенхэмом" истекает в 2022 году, вышел на поле в 35 матчах, в которых он забил 17 голов и сделал 7 голевых передач.