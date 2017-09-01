Алли – Даейру: "Уокер – предатель? Но ведь и ты хотел перейти в "МЮ"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли подшутил над своим одноклубником Эриком Дайером. Он разместил на своей странице в Инстаграме видео, на котором Дайер назвал Кайла Уокера "предателем". Алли ответил: "Но ведь и ты хотел перейти в "Манчестер Юнайтед", тогда все было нормально". Позже хавбек сборной Англии удалил видео.

Напомним, защитник Кайл Уокер перешел этим летом из "Тоттенхэма" в "Манчестер Сити". Футболист подписал контракт сроком на пять лет. По данным СМИ, сумма трансфера составила около 52 миллионов фунтов стерлингов.