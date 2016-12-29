Аллегри в "Арсенале" хочет построить 10-летнюю династию

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри готов рассмотреть предложение "Арсенала", утверждает Football Italia. Специалист хочет построить в команде десятилетнюю династию. Ранее сообщалось, что итальянский специалист может покинуть туринцев летом и возглавить лондонцев, так как наставник "канониров" Арсен Венгер с большой долей вероятности уйдет из команды после 20-летней тренерской работы.

В Италии считают, что Аллегри не справляется с давлением прессы, а также имеет плохие отношения с голкипером Джанлуиджи Буффоном и форвардом Пауло Дибалой. 49-летний тренер работает с "Ювентусом" с 2014 года. Ранее он возглавлял такие команды, как "Милан", "Кальяри" и "Сассуоло".