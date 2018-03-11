Аллегри готов заменить Венгера в "Арсенале"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри готов возглавить "Арсенал" в конце нынешнего сезона, утверждает The Sun. Сообщается, что контракт итальянца с его нынешним клубом рассчитан до июня 2020 года, однако он хочет попробовать свои силы в премьер-лиге и усердно изучает английский язык.

Большинство болельщиков "Арсенала" выступают за отставку Арсена Венгера, который тренирует команду с 1996 года. Отметим, что канониры после 29 проведенных матчей занимают шестое место в премьер лиге с 45 очками, отставая от зоны Лиги чемпионов на 13 баллов.