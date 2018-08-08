Алиссон: "Я уже чувствую поддержку болельщиков "Ливерпуля"

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон доволен тем, что дебютировал в английской команде. Экс-игрок "Ромы" вышел на поле в товарищеском матче с "Торино" (3:1).

– Во время чемпионата мира нам запретили вести переговоры, – цитирует A Bola Алиссона. – Мои агенты прекратили все переговоры, чтобы мы сосредоточились только на чемпионате мира. Тренер попросил всех решать проблемы после турнира. К счастью, все прошло хорошо.

Теперь "Ливерпуль" мой новый дом. Это особые ощущения. Я уже успел почувствовать мощную поддержку болельщиков. Фанаты мне писали, когда только появились первые слухи про "Ливерпуль". Они хотели видеть меня в команде. Поддержка фанатов крайне важна.