Алиссон – самый дорогой вратарь в истории футбола

Голкипер "Ромы" Алиссон перешел в "Ливерпуль". Это самый дорогой трансфер вратаря в истории.

Как сообщает официальный сайт "Ромы", сумма трансфера составит 62,5 миллиона евро. Таким образом, бразилец стал самым дорогим вратарем в истории футбола. Благодаря бонусам сумма может вырасти еще на 10 миллионов евро и составить 72,5 миллиона.

25-летний футболист провел в "Роме" два сезона, за которые отыграл 64 матча. Он был основным голкипером сборной Бразилии на ЧМ-2018. В 2016 году он перешел в римский клуб за восемь миллионов евро из бразильского клуба "Интернасьонал".