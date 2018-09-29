Алиссон: "Понимаю тех, кто говорит, что за меня выложили сумасшедшие деньги"

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон прокомментировал рост трансферных цен на вратарей. Летом он перешел из "Ромы" за рекордные для голкиперов 65 миллионов фунтов. Рекорд держался 21 день, после чего его пербил Кепа Аррисабалага. Испанец перешел в "Челси" из "Атлетика" за 71 милион. 1 сентября в игре с "Лестером" (2:1) Алиссон допустил грубую ошибку, приведшую к пропущенному голу.

- Секрет мудрого человека в том, что он учится на ошибках других. К сожалению, в матче с "Лестером" ошибка была моя, - цитирует The Telegraph Алиссона. - Я стал более опытным и лучше справляюсь с ошибками, чем раньше, когда мог замкнуться в себе и хотел побыть одноу.

В последние годы много поменялось. В футбольном бизнесе много переговоров, и я понимаю тех, кто думает, что за меня выложили сумасшедшие, абсурдные деньги.

Вратарь - очень важная позиция в команде, и я рад увеличившемуся вниманию к вратарям. Рад быть важной частью этого.