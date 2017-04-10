Алишер Усманов: "Венгер сам может подготовить себе преемника"

Акционер "Арсенала" Алишер Усманов считает, что нельзя винить только главного тренера команды Арсена Венгера в неудачах. По его словам, специалисту нужен преемник, но ответственен за многое основной акционер "канониров" Стэн Кронке.

– Я не думаю, что нужно обвинять только тренера в том, что происходит, – цитирует Bloomberg Усманова. – Правление тоже несет огромную ответственность. Нужна некоторая последовательность. Венгеру необходимо подготовить преемника. Но с уважением к наставнику. Полагаю, сам Венгер может подготовить преемника. Я лично, к сожалению, полностью изолирован от принятия решений в клубе. Вся ответственность за судьбу клуба лежит на основном акционере.