Алишер Усманов: "Венгер - один из лучших тренеров Европы, я рад, что он остается в "Арсенале"

Российский бизнесмен, один из акционеров "Арсенала" Алишер Усманов положительно оценил продление контракта с главным тренером Арсеном Венгером. Специалист в минувшем сезоне выиграл с "Арсеналом" Кубок Англии, а в чемпионате занял пятое место и не попал в Лигу чемпионов. Сегодня соглашение с ним было продлено на два сезона. Венгер возглавляет "Арсенал" с 1996 года.

- Я рад, что Венгер останется главным тренером "Арсенала" - это один из лучших тренеров Европы, - цитирует Sky Sports Усманова. - Сейчас важно, чтобы он получил полную поддержку совета директоров и главного акционера клуба. Он может достичь успеха, которого заслуживают фанаты, и оставить наследие на долгий срок.

Без правильной поддержки существует риск, что его наследие будет запятнано. Если поддержки не будет, то мы сделаем все, чтобы помочь ему добиться успеха на поле и вне его.