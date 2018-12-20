Алишер Усманов рассказал о том, сколько он и Абрамович инвестировали в "Арсенал" и "Челси"

Российский бизнесмен Алишер Усманов заявил, что инвестировал в "Арсенал" 150 миллионов фунтов стерлингов. Он также рассказал, что другой российский предприниматель Роман Абрамович вложил свыше 1 миллиарда фунтов стерлингов в "Челси".

- "Челси" стоит уже гораздо больше - между 2,5 миллиардами фунтов стерлингов и 3 миллиардами, а он вложил между 1 миллиардом и 1,5 миллиардами, - приводит слова Усманова Forbes. - Он уже мог бы хорошо заработать. Но не так, как я, утроить. Я вложил в "Арсенал" всего 150 миллионов фунтов стерлингов.

Почему я продал "Арсенал"? Сложилась патовая ситуация. Коалиция миноритариев, которая защищалась то от одного, то от другого акционера, продала акции Стэну Кронке. Мы долго вели переговоры, хотели выкупить у него пакет (67% акций), но потом поняли, что он не хочет продавать.

Тогда мы решили продать. При таком ведении дел, при том руководстве, которое там было, не было смысла оставаться. Он предложил мне практически ту же цену, что и я предлагал ему. Было неправильно в плане бизнес-этики не отвечать ему. Я и продал.

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