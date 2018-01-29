"Вест Бромвич" презентовал арендованного новичка команды защитника Али Габра, сообщает пресс-служба клуба. 29-летний египтянин будет выступать за "дроздов" до конца сезона, после чего руководство может воспользоваться правом первоочередного выкупа игрока. Права на футболиста принадлежат "Замалеку".
Отметим, что Габр является игроком сборной Египта, которой предстоит встретиться с Россией в групповом турнире чемпионата мира. За национальную команду египтянин провел 18 матчей и забил один гол.
🇪🇬#WBA pic.twitter.com/9MDPZCvv8F– West Bromwich Albion (@WBA) 29 января 2018 г.
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нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/blog
20:52
Бергкамп 10
тяжело будет сборной России..их основная связка ЦЗ воссоединилась. Плюс для Египта
20:03