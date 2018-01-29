Али Габр представлен в качестве игрока "Вест Бромвича"

"Вест Бромвич" презентовал арендованного новичка команды защитника Али Габра, сообщает пресс-служба клуба. 29-летний египтянин будет выступать за "дроздов" до конца сезона, после чего руководство может воспользоваться правом первоочередного выкупа игрока. Права на футболиста принадлежат "Замалеку".

Отметим, что Габр является игроком сборной Египта, которой предстоит встретиться с Россией в групповом турнире чемпионата мира. За национальную команду египтянин провел 18 матчей и забил один гол.