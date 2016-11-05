Алексис Санчес: "Впервые не знаю, чего ожидать от "Тоттенхэма"

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес в преддверии домашнего матча 11-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" отметил, что игра пройдет на высоких скоростях. По словам форварда, соперник способен преподнести сюрпризы.

– Матч пройдет на высоких скоростях, скорее всего, будет много движения, – приводит пресс-служба "Арсенала" слова Санчеса. – Я уже несколько раз играл в дерби, но сейчас впервые не знаю, чего ожидать. Мы любим владеть инициативой, много контролировать мяч и играть в комбинационный футбол. Однако в воскресенье нужно будет грамотно сыграть на контратаках.



Наши болельщики, безусловно, жаждут победы любой ценой. Важно понимать, что "шпоры" – не просто очередной соперник. Но и "канониры" готовы оставить на поле все силы.

Матч между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" состоится 6 ноября. Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.