Алексис Санчес - в стартовом составе "МЮ" на матч с "Хаддерсфилдом"

Стали известны составы "Манчестер Юнайтед" и "Хаддерсфилда" на матч 26-го тура чемпионата Англии. Новичок "МЮ" Алексис Санчес проведет третью игру подряд в стартовом составе. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Манчестер Юнайтед": де Хеа – Валенсия, Смоллинг, Рохо, Шоу – Матич, Мактоминэй – Лингард, Мата, Санчес – Лукаку.

Запасные - Ромеро, Линделеф, Погба, Кэррик, Янг, Марсьяль, Рэшфорд.

"Хаддерсфилд": Лессль – Занка, Конголо, Шиндлер – Смит, Хадергьонай, Хогг, Биллинг, ван Ла Парра – Депуатр, Кванер.

Запасные - Коулман, Мэлоун, Хефеле, Муй, Притчард, Инс, Мунье.

Матч "МЮ" - "Хаддерсфилд" начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.