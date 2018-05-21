Алексис Санчес: "У меня есть трудности с адаптацией в "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес объяснил, почему не смог заиграть ярко после перехода в "МЮ" из "Арсенала" по ходу сезона. По словам чилийца, еще не завершился процесс адаптации.

– Думаю, что команда должна совершенствоваться во всех аспектах, особенно в области концентрации, – цитирует Metro Санчеса. – Она должна уметь настраиваться не только на большие игры, но и на более легких соперников. У меня же возникли определенные трудности с адаптацией к игровому стилю. И я еще знакомлюсь с новыми партнерами по команде.